Канал с климатическими происшествиями
В Японии продолжаются сильные снегопады: в Токио выпал 1 м снега
На востоке Японии продолжают бушевать снегопады. Высота снежного покрова в центре Токио по состоянию на 18:00 четверга составила 1 м, сообщает телеканал NHK.
В Японии продолжаются сильные снегопады: в Токио выпал 1 м снега
На востоке Японии продолжают бушевать снегопады. Высота снежного покрова в центре Токио по состоянию на 18:00 четверга составила 1 м, сообщает телеканал NHK.
В Антарктиде температура взлетела до рекордных значений
На украинский станции «Академик Вернадский» на этой неделе был зарегистрирован температурный рекорд в +12,7 °С. Предыдущий рекорд был зафиксирован 37 лет назад, когда столбики термометров поднялись до +11,7 °С, сообщает Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.
Японию накроет сильный снегопад: ожидается до 40 см снега
Сильный снегопад ожидается 10-11 февраля в японском регионе Канто-Косин, включая Токио. Японское метеорологическое агентство призвало проявлять осторожность на дорогах, сообщает Asahi.
Извержение вулкана возле Тонги может охладить Южное полушарие
Более прохладная зима и яркие закаты в Южном полушарии – таких дополнительных эффектов ученые ожидают после извержения вулкана возле Тонги. Во время вулканической деятельности в воздух попадает огромное количество частиц диоксида серы, которые отражают солнечное излучение, сообщает RNZ.
Волны цунами высотой до 10-ти метров оставили разрушения на островах Хаапай
На острова Хаапай после крупного извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января обрушились волны цунами высотой от 5-ти до 10-ти метров, оставив после себя серьезные разрушения, сообщает The Watchers.
Разрушены все дома на одном из островов Тонги
В результате мощного извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане и цунами на одном из небольших отдаленных островов тихоокеанского государства Тонга были разрушены все дома. Подтверждена гибель по меньшей мере 3 человек, в том числе одного гражданина Великобритании, сообщает Independent.
Лед Эвереста возрастом 2 тыс. лет растаял всего за четверть века
Ученые из Университета штата Мэн, США, установили, что ледник на самой высокой горе планеты истончился в 80 раз быстрее, чем образовался. Лед, который накапливался на леднике Эвереста Южное седло 2 тыс. лет, растаял за 25 лет, сообщает CNN.
Снегопады в Альпах содержат колоссальное количество пластика – исследование
Ученые из Утрехтского университета и Австрийского центрального института метеорологии и геофизики подсчитали, сколько пластика падает на землю из атмосферы. Ежегодно в Альпах от вершин до населенных низменностей вместе со снегом выпадает до 3 тыс. тонн микроскопических пластиковых пылинок, сообщает Phys.org.
В Исландии реки стали пахнуть серой
Жители юга Исландии заметили изменения в реке Скафта: вырос уровень воды и появился запах серы. Из-за возможного наводнения жителей просят быть особо бдительными на близлежащих к реке дорогах, а также на отдыхе на побережье. Как сообщает MBL.IS, последние несколько дней уровень воды в реке и ее электропроводность стремительно возрастали.