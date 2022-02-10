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Жители юга Исландии заметили изменения в реке Скафта: вырос уровень воды и появился запах серы. Из-за возможного наводнения жителей просят быть особо бдительными на близлежащих к реке дорогах, а также на отдыхе на побережье. Как сообщает MBL.IS, последние несколько дней уровень воды в реке и ее электропроводность стремительно возрастали.