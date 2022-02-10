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В Японии продолжаются сильные снегопады: в Токио выпал 1 м снега

В Японии продолжаются сильные снегопады: в Токио выпал 1 м снега
КЛИМАТ 2022-02-10 22:19

На востоке Японии продолжают бушевать снегопады. Высота снежного покрова в центре Токио по состоянию на 18:00 четверга составила 1 м, сообщает телеканал NHK.

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В Японии продолжаются сильные снегопады: в Токио выпал 1 м снега
ПРОИСШЕСТВИЯ ПОГОДЫ

В Японии продолжаются сильные снегопады: в Токио выпал 1 м снега
Снег 2022-02-10 22:19

На востоке Японии продолжают бушевать снегопады. Высота снежного покрова в центре Токио по состоянию на 18:00 четверга составила 1 м, сообщает телеканал NHK.

В Антарктиде температура взлетела до рекордных значений
ПРОИСШЕСТВИЯ ПОГОДЫ

В Антарктиде температура взлетела до рекордных значений
Аномальная температура 2022-02-10 13:53

На украинский станции «Академик Вернадский» на этой неделе был зарегистрирован температурный рекорд в +12,7 °С. Предыдущий рекорд был зафиксирован 37 лет назад, когда столбики термометров поднялись до +11,7 °С, сообщает Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

Японию накроет сильный снегопад: ожидается до 40 см снега
ПРОИСШЕСТВИЯ ПОГОДЫ

Японию накроет сильный снегопад: ожидается до 40 см снега
Снег 2022-02-09 14:26

Сильный снегопад ожидается 10-11 февраля в японском регионе Канто-Косин, включая Токио. Японское метеорологическое агентство призвало проявлять осторожность на дорогах, сообщает Asahi.

Извержение вулкана возле Тонги может охладить Южное полушарие
СТИХИЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Извержение вулкана возле Тонги может охладить Южное полушарие
Извержение вулканов 2022-01-19 17:00

Более прохладная зима и яркие закаты в Южном полушарии – таких дополнительных эффектов ученые ожидают после извержения вулкана возле Тонги. Во время вулканической деятельности в воздух попадает огромное количество частиц диоксида серы, которые отражают солнечное излучение, сообщает RNZ.

Волны цунами высотой до 10-ти метров оставили разрушения на островах Хаапай
СТИХИЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Волны цунами высотой до 10-ти метров оставили разрушения на островах Хаапай
Цунами 2022-01-19 12:33

На острова Хаапай после крупного извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января обрушились волны цунами высотой от 5-ти до 10-ти метров, оставив после себя серьезные разрушения, сообщает The Watchers.

Разрушены все дома на одном из островов Тонги
СТИХИЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Разрушены все дома на одном из островов Тонги
Извержение вулканов 2022-01-19 00:20

В результате мощного извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане и цунами на одном из небольших отдаленных островов тихоокеанского государства Тонга были разрушены все дома. Подтверждена гибель по меньшей мере 3 человек, в том числе одного гражданина Великобритании, сообщает Independent.

Лед Эвереста возрастом 2 тыс. лет растаял всего за четверть века
события

Лед Эвереста возрастом 2 тыс. лет растаял всего за четверть века
2022-02-04 17:36

Ученые из Университета штата Мэн, США, установили, что ледник на самой высокой горе планеты истончился в 80 раз быстрее, чем образовался. Лед, который накапливался на леднике Эвереста Южное седло 2 тыс. лет, растаял за 25 лет, сообщает CNN.

Снегопады в Альпах содержат колоссальное количество пластика – исследование
события

Снегопады в Альпах содержат колоссальное количество пластика – исследование
2022-01-26 17:42

Ученые из Утрехтского университета и Австрийского центрального института метеорологии и геофизики подсчитали, сколько пластика падает на землю из атмосферы. Ежегодно в Альпах от вершин до населенных низменностей вместе со снегом выпадает до 3 тыс. тонн микроскопических пластиковых пылинок, сообщает Phys.org.

В Исландии реки стали пахнуть серой
события

В Исландии реки стали пахнуть серой
2021-09-04 06:23

Жители юга Исландии заметили изменения в реке Скафта: вырос уровень воды и появился запах серы. Из-за возможного наводнения жителей просят быть особо бдительными на близлежащих к реке дорогах, а также на отдыхе на побережье. Как сообщает MBL.IS, последние несколько дней уровень воды в реке и ее электропроводность стремительно возрастали.